Vlachodimos no topo das prioridades do Ajax para o verão

Odysseas Vlachodimos está no topo da lista de prioridades do Ajax para o verão, avança o portal grego "Sportime", esta segunda-feira.

Segundo a referida publicação, o guarda-redes do Benfica é visto como o substituto ideal para Andre Onana, que pode deixar Amesterdão no final da época. O diretor de futebol do Ajax, Marc Overmars, já terá mesmo entrado em contacto com os representantes de Vlachodimos.

O interesse do Ajax pode esbarrar nas pretensões financeiras do Benfica. Ainda de acordo com o "Sportime", o clube português não aceitará valores abaixo dos 15 a 20 milhões de euros por Vlachodimos.

O guardião greco-alemão, de 25 anos, chegou à Luz no início da temporada passada, proveniente do Panathinaikos, e, desde então, afirmou-se como titular indiscutível. Em ano e meio, leva 72 jogos disputados. Esta época, renovou contrato com o Benfica, até 2024.