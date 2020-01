Varandas Fernandes diz que Benfica é líder com mérito e sem "luta fora das quatro linhas"

"Vai ser uma luta muito difícil, travada dentro das quatro linhas. Acho que não ha luta nenhuma fora das quatro linhas, os jogos decidem-se dentro das quatro linhas. Pelo que nós vemos, têm sido resultados justíssimos.Dentro das quatro linhas, o futebol tem estado a ser muito bem disputado e com resultados que me parecem justos."

Visão que contrasta com a do presidente do FC Porto, que escreveu, na revista do clube, que "o futebol português ainda é muito condicionado por fatores que são alheios ao mérito dos seus principais intervenientes (...), sempre em prejuízo dos mesmos e a favor dos do costume" . Varandas Fernandes recusa-se a responder a Pinto da Costa, mas refuta a ideia de o campeonato vá ser decidido fora de campo:

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, considera que o Benfica é líder com mérito e não por quaisquer jogos de bastidores. "Têm sido resultados justíssimos", sublinha, em entrevista a Bola Branca .

Os quatro pontos de vantagem do Benfica sobre o FC Porto deixam os encarnados em boa posição para conquistar o título, embora possa ser necessário vencer em Alvalade e no Dragão. Varandas Fernandes acredita que é possível conquistar esses seis pontos, nos campos rivais.

Incidentes em Guimarães





A vitória (0-1) do Benfica em Guimarães, no sábado, ficou marcado por uma troca de cadeiras e tochas entre adeptos encarnados e do Vitória. Uma fação de adeptos do Benfica chegou mesmo a arremessar tochas para o relvado, o que obrigou à paragem do encontro em três ocasiões.

Nesta entrevista a Bola Branca, Varandas Fernandes assume que a violência nos estádios é "um problema que tem de ser devidamente tratado". Porém, frisa que é um problema de todo o futebol português:

"No Benfica, lamentamos tais ocorrências, mas também temos de dizer que isto tem acontecido noutros estádios com outros clubes. Não é um problema só do Benfica, é do futebol português. Só se resolve com intervenção do Estado, que tem meios de segurança e de controlo que os clubes não tem. Em Guimarães, também tivemos adeptos e familiares de benfiquistas que foram agredidos. É um problema que nos preocupa bastante e têm de ser tomadas medidas obrigatoriamente."