Julian Weigl cumpre primeiro treino pelo Benfica

O Benfica celebrou o Dia de Reis, esta segunda-feira, com uma boa notícia. Julian Weigl, reforço de inverno, esteve em campo a treinar pela primeira vez.

O médio alemão foi contratado ao Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros, mas falhou o primeiro jogo do Benfica do ano, frente ao Vitória de Guimarães.

Pelas imagens divulgadas pelo Benfica, pode ver-se que Rafa e Jota, que tinham falhado a convocatória para Guimarães, treinaram no relvado, com os restantes companheiros. As imagens não mostram Jardel, o outro cliente do departamento médico das águias.

Bruno Lage chamou, ainda, os jovens Vilius Armalas, Tomás Domingos, Fábio Baptista, Pedro Ganchas, Henrique Jocu, Paulo Bernardo, Jair Tavares e Samuel Soares ao treino.

O Benfica prepara a receção ao Desportivo das Aves, a contar para a 16.ª jornada do campeonato. O encontro, que está marcado para as 19h00 de sexta-feira, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.