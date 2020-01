Globos de Ouro. Ricky Gervais assume o comando em "noite verde" dominada pela Netflix

A 77º edição dos Globos de Ouro decorre na madrugada desta segunda-feira, com apresentação a cargo de Ricky Gervais. É a quinta vez que o humorista britânico dirige a cerimónia e, segundo o próprio, será a última. No total são 25 os Globos de Ouro atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, que este ano soma uma novidade. Pela primeira vez, o menu servido no hotel The Beverly Hilton, onde decorre a cerimónia, será 100% vegetariano. “Uma forma de consciencializar o público para a necessidade de adotar um estilo de vida sustentável”, lê-se em comunicado no site oficial da organização.

Em 2020, a Netflix domina as nomeações nas principais categorias, com os filmes “Marriage Story”, de Noah Baumbach, “O Irlandês”, de Martin Scorsese, “Dois papas”, de Fernando Meirelles, e “Dolemite Is My Name”, de Craig Brewer. A plataforma de streaming alcançou 17 nomeações, incluindo uma estreia na categoria de "Melhor Filme Dramático", onde obteve três das cinco indicações: para além de “Marriage Story” e de “O Irlandês”, foi ainda nomeado “Dois Papas”, de Fernando Meirelles, que rivalizam com “1917”, de Sam Mendes, e “Joker”, de Todd Phillips.

"Os Dois Papas”. O filme da Netflix sobre Francisco e Bento XVI já é apontado aos óscares

A HBO aproximou-se da rival e soma 15 nomeações. Chernobyl e Big Little Lies são as duas grandes apostas da plataforma, que este ano só conseguiu uma nomeação pela série Game of Thrones. "Marriage Story" é o filme mais nomeado na 77º edição dos Globos de Ouro, com um total de seis indicações, seguindo-se "O Irlandês" e "Era uma vez... em Hollywood", com cinco cada.No universo televisivo, as séries mais nomeadas foram "Chernobyl", "The Crown" e "Unbelievable", todas com quatro. Na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, as nomeações recaíram sobre “Dolemite Is My Name”, “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi, “Knives Out: Todos São Suspeitos”, de Rian Johnson, “Era uma vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “Rocketman”, de Dexter Fletcher. Na realização, foram escolhidos como finalistas Bong Joon-ho, por “Parasitas”, Sam Mendes, por “1917”, Todd Phillips, com “Joker”, Martin Scorsese, com “O Irlandês”, e Quentin Tarantino, por “Era uma vez… em Hollywood”.

Já na televisão, na categoria de Melhor Drama foram nomeados “Big Little Lies”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Morning Show” e “Succession", enquanto para Melhor Série de Comédia ou Musical foram indicadas “Barry”, “Fleabag”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel” e “The Politician”.

As atrizes nomeadas na categoria de Drama foram Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Mulherzinhas”), Charlize Theron (“Bombshell – O Escândalo”) e Renée Zellweger (“Judy”). Já os cinco atores nomeados no Drama foram Christian Bale (“Le Mans ’66: O Duelo”), Antonio Banderas (“Dor e Glória”), Adam Driver (“Marriage Story”), Joaquin Phoenix (“Joker”) e Jonathan Pryce (“Dois Papas”).