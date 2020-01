Sporting vence em Braga e mantém perseguição ao Benfica

O Sporting foi ao terreno do Sporting de Braga vencer por 2-4, este domingo, e manteve a perseguição ao Benfica, líder do campeonato feminino de futebol.

O jogo arrancou de forma intensa, com dois golos nos primeiros cinco minutos: Hannah Keane adiantou o Braga aos dois e Carolina Mendes empatou aos quatro. Para lá da meia hora, Raquel Fernandes consumou a reviravolta. Ainda antes do intervalo, Dolores Silva restabeleceu a igualdade.

Foi na segunda parte que o Sporting partiu para a vitória. Depois de um par de oportunidades soberanas, Nevena Damjanovic converteu um livre direto com primor e deu a vantagem às leoas. À entrada do último quarto de hora, Diana silva fechou o resultado.

Também este domingo, o Benfica vestiu a pele de mau convidado e presenteou o A dos Francos com uma goleada por 0-14. Ana Vitória (14 e 26 minutos), Catarina Amado (16), Sílvia Rebelo (20), Francisca Nazareth (25, 29 e 79), Cloé Lacasse (31 57 e 74), Nycole (43, 68 e 83) e Ana Seiça (73) fizeram os golos.

Com estes resultados, o líder Benfica, com 36 pontos, e o segundo classificado Sporting, com 33, distanciam-se do Braga, com 25, e o campeonato é cada vez mais uma luta a dois.