Maximiano acredita que faltou "sorte" ao Sporting

Luís Maximiano considera que faltou maior felicidade ao Sporting, na derrota, por 1-2, na receção ao FC Porto.

"Faltou-nos alguma sorte, foi um jogo equilibrado. Não fomos inferiores, caiu para o lado deles, temos de mostrar que somos fortes já no próximo jogo", reconheceu o guarda-redes do Sporting, no final da partida, em declarações à Sport TV.



Em dia de aniversário, Maximiano assumiu que ficou mal na fotografia do primeiro golo do FC Porto, apontado por Marega:

"Sinto-me triste pela derrota, achei que poderia ter feito coisas melhores. A vida é assim e temos de olhar para a frente e para melhorar jogo após jogo."



Apesar da desvantagem de 12 pontos para o segundo lugar e de 16 para o primeiro, Maximiano recusou excluir o Sporting da luta.

"Lutamos cada jogo para ganhar, vamos pensar no próximo. A classificação vê-se no fim. Quem joga no Sporting luta por todos os objetivos. Alguns não conseguimos, mas lutamos sempre", afiançou o guardião, de 21 anos.