Papa pede fim de “terrível ambiente de tensão”

O Papa Francisco pediu este domingo o fim do “terrível ambiente de tensão” que se vive em “tantos lugares do mundo”.

Sem referir especificamente o Médio Oriente ou a situação no Iraque, onde a tensão está particularmente grave depois de os Estados Unidos terem morto, num ataque cirúrgico, o número dois do regime iraniano Qassem Soleimani, Francisco improvisou em relação ao texto escrito e pediu a aposta no diálogo.

“Em tantos lugares do mundo respira-se um terrível ambiente de tensão”, disse o Papa.

“A guerra só traz a morte e a destruição. Peço a todos que mantenham acesa a chama do diálogo e do autocontrolo e de afastar a sombra da inimizade”, concluiu, antes de pedir a todos os presentes para rezar “em silêncio para que o Senhor envie esta graça.”