Soares salienta força da crença na vitória do FC Porto em Alvalade

Tiquinho Soares considera que foi a crença do FC Porto nos três pontos, quando o jogo com o Sporting estava mais complicado, que levou a equipa à vitória, em Alvalade.

"Só pensamos numa coisa no FC Porto, que é a vitória. Nunca deixámos de acreditar, valeu esse espírito. Parabéns ao nosso grupo e também obrigado aos adeptos que nos ajudaram", afirmou o autor do golo da vitória portista, no final da partida, em declarações à Sport TV.

Soares ficou "feliz pelos três pontos", embora admita que, no final da primeira parte, o FC Porto "relaxou um pouco". "Mas a segunda parte foi de alto nível, estamos felizes", salientou.

Questionado se excluia o Sporting da corrida aos dois primeiros lugares, face à desvantagem de 12 pontos, Soares preferiu focar-se na própria equipa: "Não olho para o Sporting, é uma grande equipa, com grandes jogadores. Desejo-lhes boa sorte, mas pensamos só no FC Porto."