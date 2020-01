Sérgio Conceição: "Fomos os justos vencedores no jogo mais exigente da temporada"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fala numa vitória justa, por 2-1, em Alvalade, frente ao Sporting. O técnico dos dragões deixou ainda um elogio à equipa adversária e também à arbitragem da partida.

"Somos os justos vencedores frente a um Sporting de grande qualidade. Foi o jogo mais exigente que tivemos nesta época. Quero dar os parabéns às três equipas. Não houve casos e todos estiveram num nível altíssimo", começou por dizer, na "flash" da "Sport TV".

O técnico dos dragões fala numa boa entrada na primeira parte e diz que o golo de Acuña, em cima do intervalo, surge de um erro que não pode acontecer.

"Entrámos bem no jogo a tentar explorar debilidades do Sporting e o golo nasceu disso, do posicionamento do Marega. Exploramos diagonais do Marega entre o Ristovski e Coates. Em termos de jogo, controlamos praticamente até ao golo que sofremos, que não podemos cometer e eles aproveitaram bem", disse.

Sorte faz campeões

Sérgio Conceição explica os momentos de domínio do Sporting no início da segunda parte, mas explica que a sorte também faz campeões. O técnico explica o motivo da substituição de Nakajima e o porquê que decidiu o desfecho do jogo.

"Nos primeiros 20 minutos da segunda parte o Sporting esteve bem, com algumas oportunidades, mas os campeões também se fazem de momentos de sorte no jogo. Senti que o Nakajima já tinha alguma dificuldade a recuperar e no processo defensivo. Puxei o Otávio para o meio, meti o Marega na direita e lancei o Luis Díaz na esquerda e acho que ganhámos por aí", disse.

O Sporting está agora a 12 pontos do FC Porto e a 16 do líder Benfica. Sérgio diz que nada está resolvido e dá o exemplo das dificuldades que o Benfica teve para vencer em Guimarães.

"As distâncias ficam maiores, claro, e nós vamos seguir o nosso caminho, não olhando muito para o rival que vem atrás. À frente está o Benfica e viu-se pelo que ontem sofreu no jogo, pelo grande jogo que o Vitória fez, que não é um campeonato fácil, muito competitivo", explica.

Pepe saiu lesionado na primeira parte, Sérgio lamenta a lesão, elogia a exibição de Mbemba: "Fico triste pelo Pepe, ainda não sabemos a gravidade da lesão, mas temos um plantel equilibrado e o Mbemba entrou muito bem".