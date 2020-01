FC Porto vence na Luz e Alvalade na mesma época pela primeira vez desde Mourinho

O FC Porto não vencia, na mesma época, no Estádio da Luz e em Alvalade desde 2002/2003, quando Mourinho era treinador, e numa época em que o FC Porto venceu o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça UEFA.

José Mourinho tinha sido o último treinador a conseguir a proeza, com uma vitória por 1-0 nos dois estádios.

Os dragões quebraram também o longo jejum de vitórias em Alvalade. A última vez tinha sido em 2008, quando o FC Porto venceu por 2-1, com golos de Lisandro López e Bruno Alves, com Jesualdo Ferreira no banco de suplentes.

O FC Porto ocupa o segundo lugar da tabela, com 38 pontos, a quatro do líder Benfica.