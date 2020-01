FC Porto critica videoárbitro do Vitória de Guimarães-Benfica

O diretor de comunicação e informação do FC Porto, Francisco J. Marques, recorreu às redes sociais, este sábado, para criticar o videoárbitro do encontro entre Vitória de Guimarães e Benfica, Rui Costa.

A equipa encarnada venceu o jogo em Guimarães, por 0-1. Em cima do intervalo, houve um lance em que o Vitória pediu grande penalidade, por uma alegada falta de Rúben Dias sobre Davidson. Francisco J. Marques não deixou passar o lance e até meteu o Espanhol-Barcelona à mistura.

"O dérbi de Barcelona foi interessante. Tão interessante que o árbitro Rui Costa na função de VAR no Vitória-Benfica certamente estava a seguir o jogo pela TV. Só assim se pode entender não ter dado indicação de penálti. Ou terá ficado encadeado com as tochas?", questionou.