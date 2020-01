Livre adia decisão sobre orçamento do Estado e pede mais ambição ao Governo

O Livre só decidirá o sentido de voto na generalidade do próximo Orçamento do Estado numa nova reunião na véspera da votação, avisando este domingo que o caminho terá de ser "muito mais ambicioso" para contar com o apoio do partido.

A Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos, reuniu-se no sábado para discutir o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e, segundo a ordem de trabalhos, proceder à "votação da posição do Livre" sobre a proposta orçamental.



Num comunicado emitido este domingo relativo a essa reunião, o Livre - que desde as últimas eleições tem uma deputada na Assembleia da República, Joacine Katar Moreira -- avisa que "o caminho que ainda é preciso fazer em sede de debate orçamental terá de ser muito mais ambicioso para poder contar com o apoio político" do partido, adiantando que ainda não definiu o seu sentido de voto.



"A Assembleia do Livre realizará uma nova reunião com a nossa representação parlamentar e o Grupo de Contacto do partido na véspera da votação na generalidade [quinta-feira] para fazer o ponto da situação das garantias prestadas pelo Governo ao longo da semana. Estes elementos serão essenciais para definir o posicionamento político do partido antes da votação na generalidade", explica o partido.