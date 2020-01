Cerca de 200 pessoas em vigília por manutenção da urgência pediátrica de Torres Vedras

À vigília juntou-se também o deputado do PS à Assembleia da República João Nicolau e vários autarcas, incluindo o presidente da câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardo (PS), que adiantou que na quarta-feira terá uma reunião no Ministério da Saúde para encontrar uma solução definitiva no sentido de que os médicos não cumpram serviço em regime de precariedade.

O autarca frisou que o município pretende manter a urgência aberta.



A urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste esteve desde as 21h de quinta-feira e até sábado de manhã a funcionar sem pediatras na escala, sendo que os doentes que necessitaram desta especialidade foram transferidos para as Caldas da Rainha, distrito de Leiria.



Na sexta-feira, a administradora já tinha admitido a existência de constrangimentos no dia 31 de dezembro, que deverão voltar a repetir-se na próxima semana.



O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).