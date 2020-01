Sánchez tem de esperar por terça-feira para formar Governo

Pedro Sánchez não conseguiu, este domingo de manhã, assegurar os votos necessários para poder formar um Governo de coligação em Espanha.

O líder do PSOE precisava do apoio de uma maioria absoluta dos deputados no Parlamento mas, como era esperado, não conseguiu chegar a essa fasquia.

Sánchez volta às cortes na terça-feira para tentar de novo, sendo que aí precisa apenas de uma maioria simples, que deverá estar ao seu alcance uma vez que a Esquerda Republicana da Catalunha já anunciou que se vai abster.

Espanha vive uma crise política há vários anos. Nos últimos quatro anos os espanhóis foram três vezes às urnas, mas as forças partidárias não conseguiram formar um Governo estável em nenhuma dessas ocasiões.

Desta vez o PSOE aliou-se ao Podemos, de extrema-esquerda, para formar um Governo de coligação.