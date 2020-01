Irão vai deixar de cumprir acordo nuclear estabelecido em 2015

O Irão vai deixar de cumprir o acordo nuclear estabelecido em 2015 com os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França, a Alemanha e o Reino Unido, foi anunciado este domingo na televisão estatal iraniana, IRIB.

A estação cita um comunicado do Governo, em que se explica que não serão respeitados os limites estabelecidos ao enriquecimento de urânio, um componente crítico para a produção de armas nucleares.

No entanto, o Irão deverá continuar a colaborar com a Agência Internacional de Energia Atómica, o órgão da ONU encarregue de verificar o cumprimento do acordo.