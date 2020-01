Governo iraquiano convocou embaixador dos EUA, Trump identifica 52 alvos no Irão

Na conversa com o embaixador dos EUA, Mustafa enfatizou que o ataque representa “uma violação flagrante da soberania do Iraque, de todas as normas e leis internacionais que regulam as relações entre os países”, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano.

O vice-ministro afirmou ainda que o ataque violou “as regras acordadas com a coligação internacional, cuja missão se limita a combater o [grupo terrorista] Estado Islâmico e treinar as forças de segurança iraquianas, sob a supervisão do Governo iraquiano”.

Na mesma manhã em que decorreu esta reunião, o parlamento iraquiano aprovou uma resolução em que pede ao Governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, em que Washington se compromete a ajudar na luta contra o Estado Islâmico.

A maioria dos 180 deputados presentes no parlamento, na sessão extraordinária de hoje, votou favoravelmente esta resolução, apoiada pelos membros xiitas, que detêm a maioria dos assentos.

Há 52 alvos identificados no Irão, garante Trump

A tensão a Médio Oriente não parece dar sinal de poder acalmar nos próximos dias. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha, também este domingo, advertido Teerão de que os Estados Unidos identificaram 52 locais no Irão e que os atacarão “muito rapidamente e duramente” se a República Islâmica atacar pessoal ou alvos americanos.

Alguns desses locais iranianos “são de muito alto nível e muito importantes para o Irão e para a cultura iraniana”, precisou Donald Trump numa mensagem da sua conta da rede social Twitter.

“Os Estados Unidos não querem mais ameaças”, acrescentou.