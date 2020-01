FC Porto perde em Ovar e deixa rivais do basquetebol fugir

O FC Porto perdeu na visita à Ovarense, por 88-84, após prolongamento, e deixou fugir Sporting e Benfica na liderança do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões estiveram em vantagem durante os três primeiros períodos, porém, deixaram escapar no quarto, com um parcial de 25-17. No prolongamento, a Ovarense ganhou por 9-5 e arrumou a questão.

O FC Porto fica no terceiro lugar da tabela da fase regular, com 28 pontos, menos um que Sporting, líder, e Benfica, segundo classificado.