Djokovic sugere adiamento do Open da Austrália devido aos incêndios

Novak Djokovic reconheceu, este domingo, que a organização do Open da Austrália deve considerar o adiamento do primeiro torneio do Grand Slam do ano, caso os incêndios que assolam o país coloquem em causa a saúde dos tenistas.

"Se chegarmos ao ponto de as condições ameaçarem a saúde dos jogadores, penso que deve ser considerado o adiamento", afirmou o sérvio, segundo classificado do "ranking" mundial.

A Austrália está a ser fustigada por incêndios. Desde setembro, 24 pessoas morreram e é contabilizada uma área ardida equivalente a duas vezes o território da Bélgica.

"Penso que o adiamento será a última opção a tomar, mas a organização deve fazer os possíveis para não o fazer", acrescentou Djokovic, em Brisbane, onde disputa, pela seleção da Sérvia, a ATP Cup.

Djokovic, que é também presidente do conselho de jogadores do ATP, reconheceu, contudo, a dificuldade de "adiar por causa de um calendário definido". Ainda assim, frisou que "a saúde é uma preocupação dos jogadores e de todos".

O Open da Austrália de 2020 está marcado para 20 de janeiro a 2 de fevereiro, a Melbourne. Novak Djokovic é o vigente campeão do primeiro torneio do Grand Slam da época de ténis, que venceu sete vezes.