O Benfica cimentou a liderança do campeonato de voleibol, este sábado, ao vencer no terreno do Viana, por 0-3.

Os encarnados venceram o primeiro set por 18-25, o segundo por 14-25 e o terceiro por 15-25, numa jornada em que há três jogos adiados, nomeadamente o Leixões-Sporting (agendado para 12 de janeiro).

Com este resultado, o Benfica passa a somar 44 pontos, mais sete que o Sporting, segundo classificado.