Benfica vence dérbi de hóquei em patins e assume liderança

O Benfica levou a melhor no dérbi de hóquei em patins, ao derrotar o Sporting, na Luz, por 6-3, este domingo, e assumiu a liderança do campeonato, à 12.º jornada.

Nicolía, Valter Neves e Jordi Adroher e Lucas Ordoñez (ambos por duas vezes) marcaram os golos encarnados. Romero, Toni Perez e Pedro Gil reduziram para o Sporting.

Com este resultado, mais o empate (4-4) do Óquei de Barcelos com o Braga, o Benfica salta para a liderança, com 31 pontos. A dois pontos (29), estão os barcelenses, segundos classificados, e o Sporting, que é terceiro.