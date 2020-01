Benfica recupera liderança no futsal com vitória em Braga

O Benfica recuperou a liderança do campeonato nacional de futsal, este domingo, com uma vitória, por 2-5, no reduto do Sporting de Braga.

Fernandinho e Miguel Ângelo colocaram o Benfica em vantagem, Cássio respondeu. Contudo, Robinho e Tiago Brito dilataram a vantagem. Allan ainda voltou a reduzir, mas um golo de Fábio Cecílio sentenciou a partida.

O Benfica responde da melhor forma à vitória, da véspera, do Sporting sobre o Belenenses. Com isto, os encarnados sobem à liderança, com 41 pontos, mais um que o rival.

No outro jogo deste domingo, Burinhosa e Viseu 2001 empataram a cinco golos.