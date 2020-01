Varzim vence Vilafranquense e encosta-se ao pódio da II Liga

O Varzim venceu o Vilafranquense, por 3-0, num jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra, casa emprestada para esta jornada pela Académica ao Vilafranquense.

A vitória do clube da Póvoa de Varzim começou a ser construída na primeira parte, com dois golos de rajada: Baba Sow abriu o marcador, aos 30 minutos, e Lumeka dilantou vantagem, aos 32.

No segundo tempo, Leonardo Ruiz, o melhor marcador do Varzim no campeonato, fechou o resultado, com um tento certeiro aos 73 minutos.

Com este resultado, o Varzim sobe ao quarto lugar da II Liga, com os mesmos 26 pontos do que o terceiro classificado, o Mafra.

Os líderes Farense e Nacional deslizaram este fim-de-semana e permitiram a reaproximação dos clubes que se seguem na tabela. Varzim e Mafra estão agora a seis pontos do Nacional, segundo classificado.