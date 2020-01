Rio Ave critica hora da visita ao Benfica para a Taça de Portugal

O Rio Ave expressa a sua indignação com o agendamento da visita ao Benfica, para os quartos de final da Taça de Portugal, para as 20h45 do dia 14 de janeiro, quando FC Porto e Varzim, que "distam poucos quilómetros entre si", jogam no primeiro horário, às 18h00.

Em comunicado, o clube de Vila do Conde frisa que o problema não está no dia, mas sim na hora, dado que obriga a equipa a "realizar uma viagem, após o jogo, de mais de 300 quilómetros, regressando de madrugada". E culpa a RTP, que vai transmitir o jogo, de adotar a "posição incompreensível" de dar prioridade ao Telejornal sobre o jogo da Taça.

"A estação pública de TV, no seu mais 'puro espírito de missão de serviço público', refugia-se neste ponto para dar preferência a outros valores que não os da competição, do futebol e dos seus mais importantes intervenientes, os clubes. Para dar preferência ao 'share' de audiências ou interesses meramente mercantilistas, a RTP prefere prejudicar o espectáculo em si e o bem estar dos jogadores ou a orgânica dos intervenientes que são a razão de ser deste espectáculo que se diz ser a prova rainha do futebol português", critica o clube vilacondense.

O Rio Ave questiona se este episódio "não se trata de uma falta de respeito propositada" para com o clube, "desconsiderando-o ao ponto deste não ter voto na matéria nem poder defender os seus interesses e a proteção dos seus ativos bem como dos seus sócios e adeptos".

"O que a RTP fez é um insulto ao futebol, à Taça de Portugal e ao Rio Ave FC", atira o clube de Vila do Conde, no mesmo comunicado oficial.