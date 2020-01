Farense perde em casa, mas Nacional também cede empate em Viseu

O líder da II Liga, Farense perdeu, este domingo, em casa, por 3-0 frente ao Benfica B, mas o Nacional não foi capaz de aproveitar da melhor forma e empatou sem golos no terreno do Académico de Viseu.

A jogar no Estádio S. Luís, o Farense começou o jogo da pior forma possível, com um "bis" de Gonçalo Ramos, ao primeiro e 22º minuto da partida. Já perto do fim, Rodrigo Conceição fez o 3-0 e estabeleceu o resultado final.

Face à derrota do Farense de manhã, o Nacional tinha uma oportunidade de ouro para passar para a liderança da II Liga, mas não foi capaz de marcar no terreno do Académico de Viseu. Nesse sentido, a formação madeirense reduziu para um ponto de desvantagem para o líder Farense, que soma 33 pontos.

O Sporting da Covilhã quebrou um jejum de vitórias que durava desde o dia 27 de outubro. Foram nove jogos consecutivos sem vencer.

A equipa serrana bateu o Casa Pia, fora de portas, por 4-1, com "bis" de Kukula e de Mica, naquela que foi a primeira vitória de Daúto Faquirá no comando técnico do clube. Com este resultado, Covilhã sobe ao 5º lugar da tabela, com 24 pontos.

A Académica também continua em recuperação e foi até Pedroso vencer o FC Porto B por 3-1, com golos de Zé Castro, Silvério e Derick Lacerda. Vitinha apontou o único tento dos portistas.