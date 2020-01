Famalicão bate Vitória de Setúbal e substitui Sporting no pódio

O Famalicão está de regresso ao terceiro lugar no campeonato. A equipa minhota venceu na receção ao Vitória de Setúbal, por 3-0, e aproveitou da melhor forma a derrota do Sporting no clássico com o FC Porto.

Pedro Gonçalves abriu caminho para a vitória aos 24 minutos. Após muito desperdício, os famalicenses conseguiram "matar" o jogo ao minuto 63, por intermédio de Anderson. Aos 84 minutos, o momento do jogo: Uros Racic fletiu da direita para o centro, fintou meia equipa do Vitória e rematou em arco, ainda de fora da área, para rubricar um golo de fazer levantar o estádio. Pode ver abaixo o vídeo do golo.

Ao quebrar uma série de cinco jogos sem vencer, o Famalicão subiu ao pódio, agora com 27 pontos, mais um que o Sporting, que caiu para o quarto lugar. O Vitória mantém-se no 10.º posto, com 19 pontos.