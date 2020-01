Empate amarga 8.000 minutos seguidos de Cláudio Ramos na I Liga

Cláudio Ramos ultrapassou a barreira dos 8.000 minutos consecutivos na I Liga, este domingo, contudo, não teve grandes motivos para festejar. O Tondela deixou-se empatar pelo Gil Vicente, em casa, por 1-1.

São 88 jornadas consecutivas do guarda-redes do Tondela como totalista, no campeonato. A série começou na jornada 29 da época 2016/17, frente ao Rio Ave. Este domingo, Cláudio Ramos alcançou a bonita marca aos 80 minutos da receção ao Gil Vicente. O recorde nacional pertence a Rui Patrício, que disputou 8.640 minutos seguidos pelo Sporting.

No que toca ao jogo, Ricardo Alves adiantou o Tondela aos cinco minutos. Contudo, 10 minutos depois, Baraye restabeleceu o empate.

Com este resultado, o Tondela fica no 10.º lugar do campeonato, com 19 pontos. Mais um que o Gil Vicente, que é 11.º classificado.

Resultados da 12.ª jornada

