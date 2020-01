Roma de Paulo Fonseca perde e fica mais longe do pódio

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, perdeu na receção ao Torino, por 0-2, este domingo, e vê o pódio do campeonato italiano ficar mais distante.

Andrea Belotti marcou os dois golos da equipa de Turim, o segundo de grande penalidade, aos 45 e 86 minutos.

Esta derrota deixa a Roma no quarto lugar, com 35 pontos, menos quatro (que podem passar a ser sete) que a Lazio, terceira classificada com menos um jogo. Além disso, a equipa da capital de Itália pode ver a vantagem para a Atalanta, quinta colocada também com um jogo a menos, encurtar para apenas um ponto, caso La Dea derrote o Parma, na segunda-feira.