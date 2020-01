Mourinho empata com equipa do Championship e terá de desempatar na Taça

O Tottenham, de José Mourinho, foi no terreno do Middlesbrough, equipa do segundo escalão, por 1-1, este domingo, e terá de disputar um segundo jogo na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra.

Após uma primeira parte sem golos, foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador, aos 50 minutos, por intermédio de Ashley Fletcher. Contudo, ao minuto 61, Lucas Moura tirou os Spurs de apuros.

Este resultado obriga a que se dispute um segundo jogo, desta feita em White Heart Lane, para desempatar a eliminatória.

Nota, ainda, para a vitória do Liverpool, em casa, por 1-0, frente ao Everton. Um golo de Curtis Jones, de 18 anos, aos 71 minutos, decidiu o dérbi de Merseyside.

O Chelsea derrotou o Nottingham Forest (do Championship), dos portugueses Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, João Carvalho e Alfa Semedo, por 2-0. Os golos são de Callum Hudson-Odoi e Ross Barkley.

Restantes resultados



Bristol Rovers 2-2 Coventry

Burton Albion 2-4 Northampton

Charlton 0-1 West Bromwich Albion

Chelsea 2-0 Nottingham Forest

Crewe Alexandria 1-3 Barnsley

Crystal Palace 0-1 Derby County

Queens Park rangers 5-1 Swansea

Sheffield United 2-1 AFC Fylde

Liverpool 1-0 Everton

Gillingham 0-2 West Ham