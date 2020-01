Barcelona empata dérbi da Catalunha e deixa-se apanhar pelo Real Madrid

O Barcelona empatou, por 2-2, no terreno do Espanhol, no dérbi da Catalunha, em jogo da 19.ª jornada do campeonato espanhol, este sábado. A equipa catalã divide, agora, a liderança com o Real Madrid.

Com o internacional português Nélson Semedo desde os 80 minutos, já depois do holandês Frenkie de Jong ter recebido ordem de expulsão (75), o conjunto "blaugrana" acabou por ressentir-se da inferioridade numérica. Isso deu ao chinês Wu Lei, que entrou em campo minutos antes, a oportunidade de bater o guarda-redes Neto, aos 88 minutos, quando parecia que o triunfo já não ia fugir.

O golo do médio chinês anulou a boa reação do Barcelona no segundo tempo, que, depois de estado a perder ao intervalo, fruto do golo de David Lopez (23), tinha passado para a frente da partida. Os golos foram de Luis Suárez (50) e Arturo Vidal (59).

A formação de Ernesto Valverde mantém-se no topo da classificação, mas agora em igualdade pontual (40) com o Real Madrid, que bateu o Getafe (3-0) fora de portas. Já o Espanyol segue em 20.ª e último lugar, com 11.

Atlético apanha Sevilha no terceiro lugar

Na terceira posição, com 35 pontos, seguem o Sevilha e o Atlético de Madrid, que também venceu (2-1), na receção ao Levante, com golos de Angel Correa (13) e Felipe (18). Marti Roger (16) marcou para os visitantes, num jogo que teve o internacional português João Félix a titular nos "colchoneros" e o compatriota Hernâni nos "granotas".

Horas antes, o Valência venceu por 1-0 o Eibar, que contou com Paulo Oliveira de início -- foi expulso por acumulação de cartões amarelos aos 90+1 -, e igualou os 31 pontos da Real Sociedad, quinta classificada.