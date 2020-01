Benfica condena mau comportamento dos adeptos em Guimarães e culpa forças de segurança

O Benfica condena o mau comportamento dos seus adeptos na visita ao Vitória de Guimarães. Contudo, aponta o dedo à Polícia de Segurança Pública pelos incidentes ocorridos em Guimarães.



Durante a partida, que os encarnados venceram por 0-1, adeptos afetos ao Benfica lançaram tochas para o terreno de jogo, o que levou à interrupção do encontro em três ocasiões. Em nota à comunicação social, o Benfica "lamenta e repudia de forma veemente" o arremesso de cadeiras entre adeptos de ambas as equipas e de tochas para o relvado.

O Benfica reafirma o seu "empenho em que tais comportamentos sejam totalmente banidos", por considerar que "só prejudicam" o próprio clube. Não obstante, os culpados, para os encarnados, são outros.

"Responsabilizamos as forças de segurança pela incapacidade de controlar tais comportamentos, quando têm todas as condições e meios para tal. Compete às forças de segurança identificar e punir esses elementos que estão a mais nos campos de futebol e que só prejudicam os próprios clubes, que se veem penalizados e responsabilizados por comportamentos a que são totalmente alheios", lê-se no comunicado.

Crítica ao presidente do Vitória





O Benfica também lamenta "as infelizes declarações" do presidente do Vitória de Guimarães "quando insinua que, no caso das paragens do jogo provocadas por parte dos adeptos afetos ao [Benfica], estas seriam eventualmente deliberadas e articuladas".

No final do jogo, Miguel Pinto Lisboa declarou que ficara "evidente que, no futebol, quando é preciso desconto de tempo, basta lançar tochas e quebrar o ritmo de jogo".

O Benfica também condena "todos os incidentes antes e após o jogo" em que adeptos seus foram, alegadamente, "roubados e agredidos por grupos de indivíduos com a cara tapada".

Benfica refuta possível penálti





Por fim, o clube da Luz fala do lance mais controverso do jogo, pelo qual o Vitória de Guimarães pediu penálti de Rúben Dias sobre Davidson:

"Não podemos deixar de registar o ridículo de quem (...), demonstrando um conhecimento muito próprio das regras do jogo, procurou criar uma polémica totalmente artificial, num lance perfeitamente normal, idêntico a milhares ocorridos em tantos jogos e que nunca até hoje foram sancionados, e de que poderíamos aqui dar vários exemplos, inventando a existência de uma grande penalidade que teria ficado por marcar, quando é totalmente claro que o jogador do Vitória de Guimarães já estava em queda e encostou-se ao adversário."

Recado, também, para o diretor de informação e comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que criticou o facto de o videoárbitro, Rui Costa, não ter dado indicação de penálti ao árbitro, Nuno Almeida.