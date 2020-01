“Queremos muito ganhar, eles também”, diz Silas

O Sporting quer muito ganhar o clássico de domingo, mas Silas reconhece que essa vontade também está inscrita no ADN do Futebol Clube do Porto.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo o treinador do sporting reconheceu que uma vitória contra o Porto vale mais do que apenas três pontos e permite ao seu clube sonhar mais alto.

“Queremos muito ganhar, eles também, está no nosso ADN e no deles também”, admitiu Silas.

“É sempre uma vitória contra um forte candidato ao título. Vale mais do que três pontos, porque se ganharmos estamos claramente na luta pelo segundo lugar e se alcançarmos o segundo podemos pensar no próximo, que é o primeiro.”

Do lado do Sporting Renan e Pedro Neto não estão disponíveis. Do lado do Porto há dúvidas quanto a Danilo, mas Silas diz que conta defrontar o jogador azul e branco. “Achamos que o Danilo vai jogar. Preparámo-nos para ele jogar. Se não fosse, provavelmente não estaria nos convocados”.