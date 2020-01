“O orçamento trabalha-se até ao último dia”. Costa confiante nas negociações com BE

António Costa está confiante de que será possível chegar a um entendimento com outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda (BE) para conseguir a maioria parlamentar necessária para aprovar o orçamento do Estado para 2020.

À saída de uma reunião da Comissão Nacional do PS, este sábado, no Porto, o líder socialista considerou “normal” a reação da líder bloquista Catarina Martins, que revelou que o chumbo será a posição de princípio do partido para a votação, admitindo a abstenção caso as negociações com os socialistas cheguem a bom porto.

“Acho que é perfeitamente normal que essa declaração tenha existido. Não acho nada de extraordinário, tem sido assim todos os anos. O orçamento trabalha-se até ao último dia”, revelou aos jornalistas.