“Um grande admirador de Sá Carneiro”. Ribeiro e Castro recorda Castro Caldas

José Ribeiro e Castro, ex-presidente do CDS, recorda Júlio Castro Caldas, que morreu este sábado, aos 76 anos, como “um grande admirador de Francisco Sá Carneiro”, presidente do PSD, em vários períodos, entre 1974 e 1980, data da sua morte, quando era primeiro-ministro. Isto apesar de Castro Caldas ter sido mais tarde (entre 1999 e 2001) ministro da Defesa, no Governo socialista de António Guterres.

“Aproximou-se logo de Sá Carneiro a seguir à formação do PPD-PSD. Portanto, militou intensamente até certa altura nesse partido e, mais tarde, afastar-se-ia do partido e voltou, como civil, no papel de ministro da Defesa, no Governo de António Guterres, e teve um bom desempenho”, lembrou à Renascença.