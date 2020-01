Ferro Rodrigues destaca "enorme intelecto e vasta cultura" de Castro Caldas

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, destacou este sábado o "enorme intelecto, vasta cultura e afabilidade do trato" do antigo ministro da Defesa e ex-deputado Júlio Castro Caldas, apresentando as condolências à família e aos amigos pela sua morte.

"É com enorme consternação que tomo conhecimento do falecimento, aos 76 anos, de Júlio Castro Caldas, antigo ministro da Defesa do XIV Governo Constitucional, liderado por António Guterres, e deputado, entre 1979 e 1983, eleito pelo PSD no círculo eleitoral de Viana do Castelo", pode ler-se numa mensagem de pesar de Ferro Rodrigues, enviada à agência Lusa.



Do convívio ao longo dos anos, quer como colega de Governo, quer como deputado, o presidente da Assembleia da República destaca o "enorme intelecto e vasta cultura, mas também a afabilidade do trato" de Castro Caldas.



"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, endereço à sua família e amigos as mais sentidas condolências", afirma.



Castro Caldas, é recordado na mesma nota, nasceu em Lisboa, em novembro de 1943, e licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1966, tendo exercido como atividade principal a advocacia.