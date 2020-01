Foi encontrado este sábado o corpo de um homem idoso que estava desaparecido na região de Borba, distrito de Évora.

A notícia está a ser avançada pela TVI 24.

O homem de 76 anos tinha sido visto pela última vez pela irmã, com quem vivia. No mesmo dia em que não apareceu em casa as autoridades iniciaram as buscas.

O corpo do homem foi localizado este sábado com a ajuda de equipas cinotécnicas da GNR. Não é conhecida ainda a causa nem as circunstâncias da sua morte.