Amadora-Sintra aciona plano de contingência e desvia urgências para Lisboa

O hospital Amadora-Sintra não está a receber doentes na urgência geral, depois de uma enchente fora do comum este sábado de manhã.

Fonte do hospital explicou à Renascença que a urgência da unidade hospitalar recebeu perto 500 pessoas este sábado de manhã, obrigando-a a avisar os bombeiros e o INEM para desviarem as ambulâncias para os hospitais de Santa Maria e de São José, em Lisboa.

A situação obrigou o hospital a ativar o plano de contingências, mas a fonte da Renascença diz que com a chegada de um reforço de médicos espera-se que a situação esteja resolvida até ao final do dia.

Às 14h45, o tempo de espera para os pacientes com pulseira verde, no Amadora Sintra, era de cerca de oito horas, segundo o site do Ministério da Saúde.