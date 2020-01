“Defender o Estado brasileiro não é defender um partido político”, diz Isabella Teixeira

Foi a cara da política climática brasileira durante a primeira metade da última década, defendendo a posição do Brasil na Conferência de Paris em 2015, de onde saiu o Acordo que as lideranças políticas não conseguem ainda implementar na totalidade.

Isabella Teixeira, ex-ministra do Ambiente de Lula da Silva e Dilma Rousseff, passou pela COP25 em Madrid como consultora na área ambiental e em entrevista à Renascença apela ao desenho de uma nova estratégia ambiental para o país, pede mais inovação na política e sugere que Bolsonaro foi apenas alguém que veio ocupar um lugar deixado vago pelo envelhecimento do “modelo vigente na democracia pós-Nova República”.

Marina Silva defendeu na COP25 que depois do Petrolão é preciso fazer um Florestão. O que pensa disso?

Foi uma boa frase. Ela reporta-se à questão do desmatamento da Amazónia. Ela começou a enfrentar isso durante a sua gestão, depois de um primeiro ciclo em 1988/89 que se foi sucedendo e chegou até à minha gestão. As pessoas que lidam com o desmatamento da Amazónia sabem que é predominantemente ilegal e figura como crime ambiental na lei brasileira. Muitas investigações sugerem a presença do crime organizado no financiamento. Marina diz que se nós enfrentamos a corrupção com o Petrolão temos que enfrentar o crime organizado com um Florestão. Ela denuncia que o crime continua lá, com a morte de lideranças ambientalistas indígenas.

Alguns parlamentares mostraram na COP25 que existe uma ameaça às populações tradicionais e aos indígenas. A postura do atual Governo é a de gerar conflitos, por exemplo através da ação da FUNAI [Fundação do Índio, pertencente ao Estado] em relação às populações tradicionais e em declarações políticas que que podem ser entendidas como estímulos à violência no campo. Há um número impressionante de mortos no Brasil e isso está a crescer na área rural.

Marina sugere que o Governo, ao não lidar com isso, estará na direção de um Florestão onde a corrupção existe, o crime organizado atua, onde o crime ambiental é praticado, onde os direitos humanos estão a ser violados, onde a democracia e a liberdade dos movimentos sociais estão a ser colocados em xeque. Essa declaração vai na direção de se assegurar os nossos direitos democráticos como sociedade e daqueles que lutam pela defesa da vida e dos seus direitos constitucionais como o da terra para as populações tradicionais.

Tudo isso mudou num ano? Bastou a chegada a Brasília de um novo Presidente?