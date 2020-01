Ruben Amorim estreia-se ao comando do Braga com goleada das antigas

A estreia de Ruben Amorim no comando do Sporting de Braga foi de sonho. A equipa arsenalista deslocou-se ao Jamor, este domingo, para golear o Belenenses SAD, por 1-7, em jogo da 15.ª jornada do campeonato.

Ricardo Horta (8 e 22 minutos), Francisco Trincão (19), Palhinha (45), Paulinho (48) e Rui Fonte (84 e 92) marcaram os golos dos bracarenses, que aproveitaram o espaço deixado nas costas da defesa adversário. A exploração da profundidade surtiu efeito letal, perante a velocidade, verticalidade e criatividade de Horta e Trincão. Silvestre Varela (32) a reduziu para os azuis.

Com o triunfo na estreia de Ruben Amorim, que substituiu Ricardo Sá Pinto, o Braga subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 21 pontos, enquanto o Belenenses SAD segue no 15.º posto, com 15.