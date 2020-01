Para Ivo Vieira, a diferença para o Benfica esteve na eficácia

Ivo Vieira considera que o fator que ditou a derrota (0-1) do Vitória de Guimarães, na receção ao Benfica, foi a eficácia.

"O que fez a diferença foi o golo. Na primeira parte, foi a única ocasião que o Benfica teve. A equipa deu uma resposta muito boa, contra um adversário forte. Esteve muito bem, não teve receio do Benfica, jogou olhos nos olhos É de salutar o comportamento dos meus atletas, não há nada a apontar. O Benfica foi mais feliz porque foi mais eficaz. Era nossa vontade conseguir um resultado diferente, não conseguimos mas devemos estar orgulhosos. Temos de melhorar a tomada de decisão no ultimo terço", admitiu o técnico vitoriano, em declarações à Sport TV.

Ivo Vieira vincou que "é este o caminho" do Vitória, para "continuar a lutar e tentar somar pontos no próximo jogo". A equipa vimaranense só sabe perder, contra os grandes. Sobre isso, o treinador pede paciência.

"Quando somos gananciosos, queremos as coisas no imediato. Temos aqui uma equipa em crescimento. O Vitória é um clube grande. Se quer lutar com os primeiros, tem de ter crescimento e sustentabilidade. Dentro de dois, três anos, podemos ter um Vitória a lutar pelos primeiros lugares, mas temos de deixar os jogadores crescer. Temos de ser consistentes e equilibrados. No futuro, teremos resultados diferentes com os grandes. Procuramos ser dessa dimensão também nos resultados e não só na massa associativa", salientou.