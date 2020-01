Golo nos descontos estraga estreia de Daniel Ramos pelo Boavista

A estreia de Daniel Ramos ao comando do Boavista quase corria da melhor forma. Porém, um golo nos descontos permitiu ao Portimonense empatar a partida da 15.ª jornada do campeonato, por 1-1, no Bessa.

O empate compensou o Portimonense pela infelicidade ocorrida aos 31 minutos, quando foi anulado um golo a Aylton, por um fora de jogo de meros centímetros. Com a invalidação, o empate chegou ao intervalo.

O Boavista viu-se em vantagem aos 67 minutos, com um golo de Sojiljkovic. Porém, aos quatro minutos de descontos, Dener garantiu um ponto para os algarvios, que foram mais rematadores durante a partida.

Com este resultado, o Boavista, que por agora é oitavo classificado, com 19 pontos, pode cair para o 12.º lugar. O Portimonense arrisca-se a descer à zona de despromoção: é 16.º, com 13 pontos, mais dois pontos que o Paços de Ferreira, primeira equipa abaixo da linha de água.