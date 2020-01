Justiça do golo imperou em Guimarães, diz Bruno Lage

Bruno Lage considera que o Benfica foi justo vencedor (0-1), no terreno do Vitória de Guimarães, porque foi a única equipa que marcou um golo.

"Marcámos o golo, como tal, somos os justos vencedores. Jogámos com uma equipa muito competente, que joga como um grande. Foi um jogo vivo muito corrido, muito equilibrado. Nós marcámos o golo, fomos uma equipa muito solidária a atacar e a defender. Estamos satisfeitos pelos três pontos", assumiu o treinador, em declarações à Sport TV.

No domingo, há um clássico entre Sporting e FC Porto, em Alvalade. Lage admitiu que "há um resultado que pode interessar mais" ao Benfica - a derrota do FC Porto, que deixaria os dragões a sete pontos. Contudo, recordou a história da sua primeira época ao comando do Benfica:

"Ainda estamos na primeira volta. No ano passado, tínhamos sete pontos de desvantagem [para o Porto] e fomos campeões. O mais importante era o que fizemos hoje, que era vencer e conquistar os três pontos."



Bruno Lage lamentou, ainda as paragens a que o jogo foi obrigado, devido ao arremesso de tochas para o relvado, por parte de adeptos do Benfica:

"Oor um lado, um ambiente fantástico, com o publico do Vitória a apoiar a sua equipa do primeiro ao ultimo minuto. É de lamentar as paragens."