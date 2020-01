O que nos guarda o céu de 2020? Fenómenos astronómicos para ver este ano

Se gosta de astronomia e procura acompanhar os principais fenómenos que invadem o céu ao longo do ano, esta lista é para si.



No início de mais um ano, a Renascença olhou para os dados astronómicos publicados pelo Observatório Astronómico de Lisboa e, com a ajuda do astrofísico Rui Agostinho, preparou-lhe uma lista de fenómenos astronómicos que não vai querer perder em 2020.

Desde chuvas de meteoros a eclipses e às luas mais bonitas do ano, há muito para ver no ano que agora começa.

Chuva de meteoros a abrir 2020

Logo no início do ano, há chuva de meteoros - uma das melhores no hemisfério norte para ver. As Quadrântidas vão marcar o céu noturno até 12 de janeiro, atingindo o seu ponto máximo na madrugada entre o dia 3 e 4 de janeiro.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, esta chuva de meteoros é pouco conhecida porque a sua atividade é normalmente de curta duração, com o pico a durar apenas 4 horas. Este ano não será possível observar o pico em Portugal, porque este ocorre já de dia, às 08h20 horas do dia 4 de janeiro, com a Lua na fase de Quarto Crescente.



O momento em que a terra está mais perto (e mais e longe) do Sol

Pode parecer estranho, mas no dia 5 de janeiro de 2020, pelas 8 horas, quando o hemisfério norte está em pleno inverno, a Terra passará no ponto da órbita mais próximo do Sol - o periélio.

"Muita gente acredita que é verão porque a Terra está mais próxima do sol, mas estamos na situação oposta", explica à Renascença o astrofísico Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Isto acontece porque as estações do ano não dependem da distância ao Sol (que varia pouco porque a nossa órbita elíptica é quase circular), mas sim da inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital.



Tecnicamente, neste dia será possível ver o sol ligeiramente maior em diâmetro, mas isso não será visível a olho nu, explica Rui Agostinho. "É uma variação diária tão pequenina que as pessoas não têm memória para poder reparar", explica.

A 4 de julho, acontece o oposto - a Terra está no afélio, o ponto mais afastado do Sol. O que não impede os raios de Sol de chegarem em força a Portugal.

Seis eclipses num ano - mas nem todos visíveis em Portugal