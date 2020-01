Nuno Santos é o novo diretor de programas da TVI, anunciou a estação de Queluz em comunicado enviado ao final da tarde desta sexta-feira às redações.

O programador substitui Felipa Garnel, que ocupou o cargo durante seis meses, após substituir Bruno Santos, que abandonou a TVI no último Verão, após sete anos na direção de programas do canal que, ao fim de 15 anos, perdeu a liderança na guerra das audiências.

Esta é a quarta vez que Nuno Santos será diretor de programas, cargo que já ocupou na RTP, na SIC Notícias e na SIC.

Esta notícia é avançada no mesmo dia em que a SIC, atual líder do mercado, anunciou a contratação de Ricardo Araújo Pereira, humorista que até agora colaborava com a estação de Queluz.

O novo diretor de programas da TVI estava em funções no Canal 11, a estação televisão de desporto da Federação Portuguesa de Futebol, disponível por subscrição.

Nuno Santos, citado no comunicado da TVI, diz que “ter a oportunidade de liderar a programação da TVI e ajudar a acelerar a transformação digital do meio televisivo de língua portuguesa é o desafio mais estimulante do mercado dos media”, prometendo que “2020 será um ano de mudança” em que “a TVI será diferente e inovadora”.

Na mesma nota, a Media Capital agradece a Felipa Garnel por ter dado “o seu melhor, num momento muito particular”. O comunicado assinala ainda a “colaboração da Federação Portuguesa de Futebol, parceira de negócios da Media Capital, que na gestão deste processo sempre mostrou uma postura de total lisura e colaboração”.