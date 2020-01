Delfins anunciam regresso aos palcos nacionais

Os Delfins anunciam o seu regresso aos palcos. Vão dar cinco concertos esta ano, mas a primeira data está marcada para um novo festival no Algarve - o South Sound Arts.

A banda é a primeira confirmação do cartaz que se estende de 9 a 14 de junho.

Segundo a nota enviada à redação, neste reencontro após dez anos, a banda vai interpretar um alinhamento que inclui clássicos como “Canção do Engate” (original de António Variações), “Bandeira”, “Aquele Inverno”, “1 Lugar ao Sol”, “Nasce Selvagem”, “Ao Passar Um Navio”, “A Queda de um Anjo”, “Solta os Prisioneiros”, “Sou Como Um Rio”, “Saber Amar”, entre muitos outros.

“Esta foi uma escolha que muito nos alegrou porque os Defins fazem parte da história dos portugueses e toda a gente tem saudades de os ouvir ao vivo. E é, para nós, um verdadeiro orgulho acolhermos esta ‘Celebração’ desta banda tão carismática e adorada e festejarmos com eles e com o público”, justificou o gestor cultural do evento Raul Ribeiro.

O grupo nasceu há 35 anos em Cascais e tornou-se num dos maiores casos de sucesso da música portuguesa nos anos 90.