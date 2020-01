Joãozinho aprova Dabbur no Sporting. "É móvel e remata com facilidade"

O Sporting aponta ao avançado israelita Dabbur. O ponta de lança do Sevilha já esteve nos planos do emblema leonino no último verão e volta a estar na órbita do clube de Alvalade. Joãozinho, antigo lateral-esquerdo do Sporting, aprovaria a contratação, em entrevista a Bola Branca.

No mês passado, o APOEL do Chipre, onde alinha o lateral esquerdo Joãozinho, defrontou Dabbur, na Liga Europa. Joãozinho descreve o israelita como um avançado móvel e com qualidade para triunfar no Sporting.

"Felizmente contra nós não fez nenhum golo, mas ele no primeiro jogo, em Sevilha, entrou no decorrer do jogo e quando foi chamado pelo Lopetegui o público aplaudiu-o muito porque tinha estado lesionado e era uma contratação que todos os adeptos do Sevilha esperavam ver. No jogo do Chipre, ele foi titular e, do que pude ver, é um avançado que tem bom toque e desmarca-se muito bem", começa por apontar.

No entanto, Joãozinho garante que Dabbur não é um avançado que possa ser comparado a Bas Dost: "Apesar de não ser um avançado igual ao Bas Dost, é um avançado com uma boa envergadura física e parece-me um bom avançado. Seria interessante tê-lo no futebol português. Nos jogos contra nós jogou com o Chicharito e estavam os dois com muita mobilidade. Pareceu-me um jogador ágil e de fácil remate. Como disse, é um jogador interessante para o nosso futebol e para o Sporting", refere.

Joãozinho, de 30 anos, passou por clubes como Sporting, Beira Mar, Braga e Tondela, está a gostar da experiencia no APOEL, do Chipre. É o quarto país estrangeiro onde joga depois da Moldávia, Roménia e Bélgica.



"Está a ser uma aventura interessante nestes primeiros seis meses. Uma cultura e uma mentalidade diferente da nossa e nós temos que nos adaptar. Conseguimos os dois primeiros objetivos desta primeira metade da temporada, ganhar a Supertaça e passar a fase de grupos da Liga Europa, agora vamos virar atenções para o campeonato porque temos alguns jogos em atraso. Vencendo esses jogos podemos assumir a liderança. Tem sido uma aventura positiva em termos desportivos, mas é como eu digo, isto no futebol é mesmo assim, um dia estamos num lado, outro dia já estamos no outro. O futebol é aproveitar as oportunidades e as aventuras que a vida nos proporciona", rematou.



No Sevilha, comandado por Lopetegui, Dabbur, de 27 anos, soma apenas 9 jogos, e 3 golos. O jogador está descontente com a escassa utilização e o clube andaluz pode estar receptivo a negociar uma cedência.