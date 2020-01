​Ano novo, vida nova

Desde logo, como nota mais relevante, o recomeço do campeonato da primeira liga com um clássico a reclamar notoriedade. Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto têm encontro marcado para o próximo domingo às cinco horas da tarde, antecedido de um Vitória de Guimarães-Benfica (sábado às 20.30 horas), este a refletir grande importância para o desfecho do dia seguinte.



Ou seja, espera-nos uma jornada palpitante pela influência que pode vir a exercer em todo o campeonato, pese embora, a partir daí, ficarmos ainda a uma vintena de rondas para se atingir o termo da competição.

Como sempre, não há favoritos à partida para qualquer destes dois embates, nem a tradição pesa muito nestas circunstâncias. É que há sempre fatores novos em cada tempo que podem dar lugar a reposicionamentos antecipadamente difíceis de conjeturar.

E nesses fatores novos entra, sem dúvida, o mercado de inverno no qual já entrámos e com algumas interessantes movimentações. Entradas, a mais sonante, tem a ver com a vinda do alemão Weigl para o Benfica, em cujo onze poderá caber rapidamente ditando isso o afastamento de alguns jogadores que deixarão de ter espaço a curto prazo.

Quanto a saídas, volta a falar-se claro, na possibilidade de Bruno Fernandes procurar novas paragens. Continuar em Alvalade é uma possibilidade muito ténue, parecendo muito provável a sua passagem para o futebol inglês, com uma capacidade diferente a todos os níveis, inclusive remuneratória.

Sigamos, pois, em frente, na expectativa de que a situação atual só pode e deve melhorar.

E, por isso, os votos não podem escapar ao desejo de virmos a ter um futebol melhor, mais competitivo, e servido por protagonistas mais competentes.

BOM 2020 PARA TODOS!...