Onde há desafios a Igreja não pode “chegar atrasada”

Foi importante para a sua vida futura como sacerdote o contacto que teve com os cristãos presbiterianos alemães? Ajudou-o a ter uma visão mais ecuménica?

Foi muito interessante. Travei amizade com um dos chefes da empresa, que era membro da Assembleia de Deus, que me chegava a convidar para almoçar na casa dele, ao domingo; tive também muito bom relacionamento com estudantes presbiterianos de teologia, alemães. E a minha tese de licenciatura foi ecuménica ['Renascer em Cristo: A nova criatura na teologia de São Paulo’].

O seu percurso passou também por Roma, na altura do Concilio Vaticano II, onde acabou por ser ordenado padre. Viver de perto o Concílio, e contactar com quem nele participava, também moldou a sua forma de viver a fé e de entender a Igreja?

Sim, muito. Acompanhei muitas conferências, muitos debates fora da assembleia conciliar, em vários lugares, e o que já nessa época me despertava a atenção era a questão da evangelização, mas tendo como preocupação primária os pobres, os abandonados, aqueles que não interessam à Cultura, os que são desprezados, os que não têm valor para a sociedade. Era isso que me preocupava. E mantive relacionamento com alguns bispos, como o que era bispo no meio dos índigenas na Colômbia, e o bispo de Nairobi, que era da Consolata, italiano, e que depois do Concílio decidiu deixar a diocese e construir uma igreja nova entre os pastores no norte do Quénia, ele e outro padre, sozinhos, sem nada, começaram do zero. E isso tocou-me muito o coração, para me interessar pelos mais pobres, saber quem são, por que é que vivem assim.

Essa Teologia, muito centrada nos pobres, marcou a América Latina no século XX, onde acabou por ir viver e contactar diretamente com essa realidade. Como é que se dá a mudança para o Brasil?

Antes de ir para o Brasil, fui procurar bibliografia e encontrei o primeiro livro que o [Leonardo] Boff escreveu, sobre Cristo libertador. Deu-me uma visão mais profunda do que aquela que eu já tinha, com algumas novidades. Mas, achei interessante, quando cheguei a São Paulo e fui para o seminário, não encontrei nenhum estudante de Teologia que conhecesse o livro…

Também porque havia uma certa tensão, no interior da Igreja, em relação à Teologia da Libertação…

Ainda não era forte, mas havia alguma desconfiança. O Papa Paulo VI escolhia bispos de uma linha mias existencial, voltada para os pobres; o Papa João Paulo II mudou essa linha.

O medo de que a Teologia da Libertação se infiltrasse dentro da Igreja foi muito grande. E desnecessário… Como missionário, trabalhei com a Comissão Pastoral da Terra, com o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, e cheguei à conclusão de que não posso separar a ação social, a intervenção no meio da problemática humana, a política, do meu serviço religioso e do meu trabalho de evangelização.

No Brasil teve oportunidade de conhecer várias realidades… esteve ligado à formação de seminaristas, mas também trabalhou nas favelas de São Paulo, esteve em missão na Amazónia. Viveu situações difíceis? Alguma vez correu perigo de vida? O que é que o marcou mais, nestes 40 anos?

O que mais me surpreendeu, digamos assim… Eu fui o primeiro padre a morar na grande favela de São Paulo, Heliópolis, em 2002. A Consolata tinha decidido que aquela era a missão ‘ad Gentes’ no Brasil. Antes, estava numa favela onde tinha começado uma missão sozinho, durante dois anos, em Feira de Santana, na Bahia. Quando cheguei àqueles bairros pobres havia 26 igrejas evangélicas, não havia nenhuma católica; o bispo deu-me posse num pequeno salão. Na missa estavam 33 pessoas, de quatro bairros, uma coisa impressionante… Depois desses dois anos, o superior foi-me pedir para eu ir para São Paulo, contra a vontade do bispo, D. Itamar Vian [arcebispo emérito de Feira de Santana], que ficou com muita pena de que eu saísse de lá.