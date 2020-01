PSD quer ouvir Ministra da Saúde e entidades do setor sobre violência nos hospitais

O PSD requereu, esta sexta-feira, uma audição na comissão parlamentar de saúde à ministra Marta Temido, assim como a 10 entidades do setor, na sequência das agressões a profissionais ocorridas em hospitais, atribuindo a violência à atual "falência funcional" do SNS.

Além da ministra, os deputados Ricardo Baptista Leite e Álvaro Almeida solicitam a audição da Direção-Geral da Saúde, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, da Entidade Reguladora da Saúde, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), do Sindicato Democrático dos Enfermeiros (Sindepor) e da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).

O pedido surge no seguimento das três agressões mais recentes a profissionais do setor da saúde, sendo que duas destas ocorreram no Centro Hospitalar de Setúbal e a outra no Centro de Saúde de Moscavide, em Lisboa, pode ler-se no comunicado.

O partido considera que a "crescente violência contra profissionais de saúde" é consequência do "estado de autêntica falência funcional em que se encontra o SNS" e que estes casos, além de provocarem "alarme social", põem também em causa "a confiança e mesmo a segurança dos profissionais e dos utentes do SNS".