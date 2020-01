Volta ao mundo em 371 dias. Navio-escola Sagres parte no domingo para a maior viagem de sempre

A segurança do navio está garantida, não só pela “equipa de segurança, altamente treinada e especializada”, mas também pela “própria guarnição que está a sofrer treino” e que ao longo da navegação vai “testar a capacidade de reações, as próprias medidas de defesa”. Normalmente, "a capacidade de presença e de dissuasão, com tantas pessoas a bordo, chega, mas em caso de necessidade estamos prontos”, assegura o oficial de relações públicos do navio-escola.

No momento da partida, este tenente que embarca para uma viagem de mais de um ano, já este domingo, confessa não ter superstições, mas no pensamento está sempre “a família e os entes queridos, porque vai ser mais de um ano fora e nem sempre vamos conseguir comunicar com eles”.

Este é outro grande desafio, porque “não dá para ter toda a gente a falar ao mesmo tempo com as famílias, tem que haver muita disciplina, muita camaradagem entre nós. E é muito importante que os nossos entes queridos também compreendam isso, mas, que mesmo assim, nos continuem a dar força”.

Apesar da aventura, o primeiro-tenente realça que o rigor é muito importante. Por isso, na mala leva “muitos uniformes, sobretudo brancos, para estar sempre impecável” e garante que não volta barbudo, porque “a disciplina nunca pode faltar”.

A cerimónia de largada da embarcação acontece este domingo e será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e estarão igualmente presentes os ministros da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho e do Mar, Ricardo Serrão Santos, bem como secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.