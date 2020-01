Três agressões a médicos. Novo caso aconteceu em Setúbal

Este episódio aconteceu apenas quatro dias depois de uma médica ter sido espancada por uma doente. As agressões levaram a que tivesse de ser operada, lembra o diário.

Os dois acabaram sequestrados dentro do gabinete, obrigando o agente da PSP que estava de serviço naquela unidade arrombar a porta para socorrer os médicos.

Segundo o relato do “Jornal de Notícias”, o agressor, que terá esperado cerca de quatro horas para ser atendido, começou por ameaçar a médica, que pediu auxílio ao marido, também ele clínico.

Há a registar casos de agressões a médicos em menos de uma semana. O último aconteceu em Setúbal, onde um casal de médicos foi agredido com mesas e cadeiras no Hospital de S. Bernardo.

O médico foi agredido a soco e a pontapé por um do(...)

O mesmo homem jovem voltou a provocar desacatos esta quinta-feira, na unidade de saúde familiar do Prior Velho. Desta vez ficou-se pelas agressões verbais ao médico de família, que também decidiu não lhe justificar as faltas ao trabalho.

Este caso aconteceu na última terça-feira, no mesmo dia da agressão a um médico em Moscavide, por um jovem que queria uma baixa médica.

A denúncia é do gabinete nacional de apoio aos méd(...)

O Ministério da Saúde garante que “tem acompanhado com preocupação” os últimos casos de agressões a médicos nos hospitais portugueses e que “está a estudar novas medidas” para garantir a segurança dos médicos.

Fonte do ministério revelou à Renascença que os últimos casos têm causado preocupação junto do ministério e que, por isso, estão a ser estudadas novas medidas para evitar que volte a acontecer. A mesma fonte não revela, no entanto, que medidas poderão ser estas.